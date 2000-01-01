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Амсалем: Мандельблит - предполагаемый преступник | Фото:21.05 11:35   MIGnews.com

Амсалем: Мандельблит - предполагаемый преступник

Один из главных союзников премьер-министра Биньямина Нетаниягу Давид Амсалем назвал юридического советника правительства Авихай Мандельблита в "предполагаемым преступником". Он сделал это заявление за три дня до начала слушаний над Нетаниягу.

"Исходя из того, что мы услышали, нет никаких сомнений в том, что он является предполагаемым преступником. Нам нужно проверить, что здесь происходит", - сказал Амсалем.

Он также прокомментировал суд над Нетаниягу, который должен начаться в воскресенье. "Государственный переворот достиг ворот суда", - заявил министр.

Министр юстиции Ави Ниссенкорн поспешил ответить на это обвинение: "Я полностью доверяю суду. Правительственным министрам разрешается высказывать критику, но такие безудержные нападения пересекают черту."

Амсалем, похоже, имел в виду записи телефонных звонков, связанных с делом Арпаза 2010 года, которое вспыхнуло в феврале.


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