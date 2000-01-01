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Хочу сделать страну лучше: Гади Айзенкот идет в политику 21.05 17:18   MIGnews.com

Хочу сделать страну лучше: Гади Айзенкот идет в политику

Еще один бывший глава Генштаба Израиля - Гади Айзенкот объявил о своем желании заняться политической деятельностью.

В интервью газете Исраэль Ха Йом Айзенкот сообщил: “Я смотрю на моих предшественников - Бени, Габи, Халуца, Мофаза, Буги, Барака, Рабина и других.  После того, как я отдохнул, находясь в “зоне комфорта”, я смотрю, на то, что здесь творится, и я хочу на это влиять. я хочу на это повлиять, сделать страну лучше. Подождите еще немного”.

Айзенкот осудил “атаки в политической системе против Мандельблитта” заявив: “Все это нонсенс. Я думаю, что это ошибка что они ничего не открыли и ничего не публикуют, но в этом не было ничего преступного. Может быть лишь неадекватное поведение”.


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