21.05 17:18 MIGnews.com

Хочу сделать страну лучше: Гади Айзенкот идет в политику

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Еще один бывший глава Генштаба Израиля - Гади Айзенкот объявил о своем желании заняться политической деятельностью.В интервью газете Исраэль Ха Йом Айзенкот сообщил: “Я смотрю на моих предшественников - Бени, Габи, Халуца, Мофаза, Буги, Барака, Рабина и других. После того, как я отдохнул, находясь в “зоне комфорта”, я смотрю, на то, что здесь творится, и я хочу на это влиять. я хочу на это повлиять, сделать страну лучше. Подождите еще немного”.Айзенкот осудил “атаки в политической системе против Мандельблитта” заявив: “Все это нонсенс. Я думаю, что это ошибка что они ничего не открыли и ничего не публикуют, но в этом не было ничего преступного. Может быть лишь неадекватное поведение”.