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`Только над русскими можно так издеваться` 21.05 10:20   MIGnews.com

"Только над русскими можно так издеваться"

Хен Арци опубликовала в газете Едиот Ахронот колонку, в которой выразила свое отношение к инциденту в школе Петах-Тиквы, где учительница заставила русскоязычную девочку снять платье.

“Михаль, Яэль или Галь, девочки, родившиеся здесь, для кого иврит - родной язык, и чьи родители чувствуют себя здесь дома, никогда бы не остались в школе в нижнем белье из-за того, что пришли в школу в платье без рукавов.

Русскоязычная девочка, которой трудно говорить на иврите и общаться с другим может быть унижена и в рельном времени никто и бровью не поведет. 

Стоит напомнить о том, что “Д.” - очень спокойная, тихая и послушная девочка. Послушная до такой степени, что если учительница говорит ей - иди в туалет, сними платье и надень майку - она выполняет это приказание. Когда над ней смеются - она молчит. Ее сердце горит, но у нее нет слов для того, чтобы выразить свои чувства, и некому эти слова сказать. У ее слез нет голоса. 

Учительница, по ее словам, унизила ее еще больше, заявив, что мать Д. “возможно предпочитает, чтобы девочка оставалась в нижнем белье”. И девочка слышит и понимает - она всегда будет здесь чужой. Она всегда будет слабой. И поэтому так легко преподать этот урок ее маленькому телу. Назовите это расизмом.

В конечном итоге это - одно и то же уравнение: один закон для сильных и другой закон для слабых. Девочек в шортах выгонят из школ, мальчики в шортах пройдут ниже радара. Вновь прибывшие будут унижены, их достоинство растоптано, а с сабрами никто не будет связываться. У каждого есть свое место в брутальной пищевой цепочке. И именно школа - дом образования, превращается в гладиаторскую арену.

Симпатия, способность видеть перед собой человека, требует усилия. Практикуйтесь, легче убедить себя в том, что подобное - в порядке вещей. Что у каждого есть предназначенное ему место. И это - реальное преступление. Учительница Д. сделала безнравственную и злонамеренную вещь. но все кто это видел - не пришли на помощь. Сколько таких детей как Д. еще есть? Детей, у которых нет мамы-львицы?”


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