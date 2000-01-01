Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Представлен список кандидатов на должность госконтролера 21.05 09:24   MIGnews.com

Представлен список кандидатов на должность госконтролера

Список кандидатов на должность государственного контролера был представлен в секретариат Кнессета в понедельник вечером, сообщает Jpost.

Государственный контролер избирается Кнессетом в рамках тайного голосования на семилетний срок. В обязанности должностного лица входит проверка и аудит исполнительной власти, местных органов власти и других государственных органов.
В список кандидатов входят бухгалтер Матания Энгельман, которого поддерживает коалиция, и генерал-майор Гиора Ром, которого поддерживает оппозиция.

Ром, бывший пилот израильских ВВС, занимал должность главы Национального управления безопасности дорожного движения Израиля и Управления гражданской авиации, а также генерального директора Еврейского агентства.

В последний момент кандидатура адвоката Михаль Розенблюм, также поддержанной коалиционными партиями, была снята, в результате чего Энгельман, генеральный директор Совета по высшему образованию и бывший генеральный директор Техниона, стал единственным кандидатом в правящие партии.

Текущий государственный контролер - Йосеф Шапира, который занимал эту должность с 2012 года. Выборы назначены на 3 июня.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:39
В Иерусалиме зарезали человека
13:10
Нестрогий режим для палестинских террористов
13:04
Толпа мигрантов парализовала крупнейший аэропорт Франции
12:47
Приключения для всей семьи в ближайшие выходные
12:38
Туристов просят не посещать долину вулканов Японии
12:18
Бейрут доволен "прогрессом" в морском пограничном споре
12:07
Движение женщин: вернуть "отца" и "мать" в формы ЦАХАЛа
11:52
Венесуэла отказывается от платежных систем Visa и Mastercard
11:23
Беларусь: Найдены останки сотен жертв Холокоста
11:23
Тель-Авив: сотни пенсионеров против сокращения пенсий
11:03
Иран выходит за пределы
10:40
"Только от Ирана зависит, какова будет его судьба"
10:30
"Страной правит Яир Нетаниягу"
10:15
Коалиция в шоке: Ликуд отказал кандидату в госконтролеры
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus