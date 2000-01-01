21.05 08:14 MIGnews.com

Формирование правительства: "стыд умер"

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Оппозиция подвергла яростной критике закон о снятии ограничений на количество министров в правительстве.После горячих дебатов в Кнессете в первом чтении одобрен закон, согласно которому премьер-министр может назначить министров и заместителей министров без всяких ограничений.За закон проголосовали 65 депутатов, против - 54. Сформирован комитет, который решит порядок дальнейшего обсуждения закона. После принятия закона ожидается, что количество министров увеличится до 26.Министр технологии и науки Офир Акунис выступил в защиту этого шага, заявив, что кабинеты Шамира, Переса и Рабина включали более 26 министров. Он сказал: Так кто же они были? Коррумпированные, подкупленные политики, купившие свое правление деньгам? - Ответ, без всяких сомнений, отрицательный. Вы говорите о демократии? Сначала выучите, что такое демократия”.Предполагается, что стоимость правительства, состоящего из 26 министров обойдется в 500 миллионов шекелей на протяжении четырех лет.Лидер Кахоль Лаван Яир Лапид во время прений в Кнессете заявил: “Был момент, когда мы думали, что вы организуете правительство, которое будет работать на благо государства, но вы уже с первого дня решили постановить, что это не так. Отныне каждый гражданин Израиля знает, что что его жизнь и благосостояние вас не интересуют. Нет никаких претензий что это сделано для государственного блага - стыд умер, и он умер в резиденции на Бальфур. Вы теперь можете повесить плакат на госпитале в Афуле - здесь не будет MRI , и не будет потому, что было создано еще одно никому не нужное министерство”.Лапида, однако, атаковал Зеев Элькин, напомнивший ему: "Ты был членом кабинета из 23 министров, и тебе это почему-то не мешало".Закон также атаковал лидер Аводы Ави Габай: “Больше министров, больше министерств, больше бюрократии, больше проблем для граждан, которым теперь придется разбираться с бесполезными министерствами, созданными на их деньги. Таков смысл кабинета с неограниченным количеством министров. Мы будем платить больше, а получать меньше”.Депутат Офер Шелах заявил: “Еще до того, как сформировано правительство, уже нарушается основной закон. Дефицит приближается к 4 процентам, и у этого правительства не будет выбора - но повысить налоги и сократить услуги - и народ скажет вам, что он об этом думает”.Лидер Мерец Тамар Зандберг заявила: “Куда только не идут ради того, чтобы оправдать коррумпированную сделку в коррумпированном пакете, и это - только их первый шаг. Это следует назвать своим именем: должности в обмен на иммунитет”.Глава фракции Кахоль Лаван Ави Ниссенкорн заявил: Мы - против этого первого политического шага правительства, который узаконивает коррупцию”.