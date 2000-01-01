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Кнессет одобрил снятие ограничений на количество министров 21.05 07:02   MIGnews.com

Кнессет одобрил снятие ограничений на количество министров

После горячих дебатов в Кнессете в первом чтении одобрен закон, согласно которому премьер-министр может назначить министров и заместителей министров без всяких ограничений.

За закон проголосовали 65 депутатов, против - 54. Сформирован комитет, который решит порядок дальнейшего обсуждения закона. После принятия закона ожидается, что количество министров увеличится до 26.

Министр  технологии и науки Офир Акунис выступил в защиту этого шага, заявив, что кабинеты Шамира, Переса и Рабина включали более 26 министров. Он сказал: Так кто же они были? Коррумпированные, подкупленные политики, купившие свое правление деньгам? - Ответ, без всяких сомнений, отрицательный. Вы говорите о демократии? Сначала выучите, что такое демократия”.

Предполагается, что стоимость правительства, состоящего из 26 министров обойдется в 500 миллионов шекелей на протяжении четырех лет.


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