21.05 06:44 MIGnews.com

Рухани: сопротивление - наш единственный выбор

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Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что он выступает за переговоры и дипломатию, но не в существующих условиях, передает государственное агентство IRNA.Рухани заявил: “Сегодняшняя ситуация не подходит к переговорам и наш выбор - только сопротивление”.Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, предупредил, что Иран “столкнется с великой силой в случае, если попытается причинить ущерб американским интересам на Ближнем Востоке. Трамп добавил, что Тегеран проявляет крайнюю враждебность в отношении Америки. Трамп при этом заявил, что начнет переговоры с иранцами “когда они будут готовы”.Заявления Трампа породили чрезвычайное раздражение в Иране. Министр иностранных дел Джавад Зариф заявил: “Трамп надеется достигнуть того, чего не смогли достигнуть Александр Великий и Чингисхан. Иран стоит тысячелетиями - и все агрессоры давно пропали. Экономический терроризм и геноцидный сарказм не станут “концом Ирана”. Попробуйте уважение - это работает!”Ранее Зариф заявил, что “войны не будет”, и добавил, что “нет никаких иллюзий” относительно возможной конфронтации: “Мы уверены в том, что войны не будет потому что мы войны не хотим, но также ни у кого в регионе нет иллюзий относительно того, что он может вступить в конфронтацию с Ираном”.Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сделал заявление в связи с ростом напряженности в регионе.Джубейр заявил: "Саудовская Аравия не хочет войны в регионе и не стремится к ней. Она сделает все от нее зависящее для предотвращения войны. В то же время, мы подтверждаем, что если противная сторона выберет войну, королевство ответит со всей силой и решительностью, и будет защищать себя и свои интересы. Мы хотим мира и стабильности в регионе, но мы не будем спокойно сидеть и смотреть на продолжающиеся иранские атаки. Мяч - у иранской стороны, и только от Ирана зависит, какова будет его судьба”.Рияд обвинил Тегеран в организации атаки беспилотников против нефтепровода в Янбу, а также атак против четырех танкеров на рейде порта Фуджейра.30 мая в Мекке, по приглашению короля Саудовской Аравии состоится саммит лидеров арабских государств, посвященный обсуждению последствий этих атак. В связи с этим министерство иностранных дел ОАЭ заявило: “Существующие критические обстоятельства требуют единого ответа арабских государств и государств залива, единой реакции на возникшие риски”.