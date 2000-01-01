21.05 21:38 MIGnews.com

"Риск применения ядерного оружия наиболее высок"

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Риск применения ядерного оружия наиболее высок со времен Второй мировой войны, заявил во вторник высокопоставленный эксперт по безопасности США, назвав это "неотложной" проблемой, к которой миру следует относиться более серьезно.Рената Дван, директор Института исследований в области разоружения США (ЮНИДИР), заявила, что во всех государствах, обладающих ядерным оружием, осуществляются программы модернизации ядерных вооружений, и ситуация в сфере контроля над вооружениями меняется, отчасти из-за стратегической конкуренции между Китаем и Соединенными Штатами.По ее словам, из-за того, что переговоры по разоружению зашли в тупик в течение последних двух десятилетий, 122 страны подписали договор о запрещении ядерного оружия, частично из-за признания рисков.