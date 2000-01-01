Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Риск применения ядерного оружия наиболее высок` | Фото:21.05 21:38   MIGnews.com

"Риск применения ядерного оружия наиболее высок"

Риск применения ядерного оружия наиболее высок со времен Второй мировой войны, заявил во вторник высокопоставленный эксперт по безопасности США, назвав это "неотложной" проблемой, к которой миру следует относиться более серьезно.

Рената Дван, директор Института исследований в области разоружения США (ЮНИДИР), заявила, что во всех государствах, обладающих ядерным оружием, осуществляются программы модернизации ядерных вооружений, и ситуация в сфере контроля над вооружениями меняется, отчасти из-за стратегической конкуренции между Китаем и Соединенными Штатами.
 
По ее словам, из-за того, что переговоры по разоружению зашли в тупик в течение последних двух десятилетий, 122 страны подписали договор о запрещении ядерного оружия, частично из-за признания рисков.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:20
Появился трейлер новой серии "Чернобыля" на HBO  
21:10
"Это пренебрежение жизнями солдат и мирных жителей"
21:05
Работницу детского сада арестовали за жестокое обращение
20:07
Самолет El Al совершил вынужденную посадку в Ларнаке
20:03
Мандельблит направил личный ответ Смотричу
19:52
"ЦАХАЛ совсем слетел с катушек"
19:31
IsraAID оказывает помощь беженцам из Венесуэлы
19:13
"Суверенитет над Западным берегом - гарантия безопасности"
18:31
Авария в Иерусалиме: пострадал новорожденный мальчик
18:09
Заместитель посла ЕС отказался посетить Иудию и Самарию
17:21
На Синайском полуострове ликвидировано 16 джихадистов
17:07
Женщины без футболок разогнали протест харедим
16:41
"Наблюдается значительный рост насилия в арабских общинах"
16:40
Два журналиста уволены из Al-Jazeera за клип о Холокосте
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus