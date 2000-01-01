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`ЦАХАЛ совсем слетел с катушек` 21.05 19:52   MIGnews.com

"ЦАХАЛ совсем слетел с катушек"

Ведущий радио 103FM и бывший депутат Кнессета Инон Магаль подверг резкой критике действия ЦАХАЛа, изменившего строки в анкетах призывников с “отец” и “мать” на “родитель номер один” и “родитель номер два”.

Магаль написал в твиттере: “ЦАХАЛ совсем слетел с катушек. Алло, Кохави, это армия, не детский сад Наамат, просыпайся, вокруг реальные угрозы, занимайся ими”.

Решение об изменение анкет вызвало волну негативных реакций. Один из пользователей написал: “Попытка создать новый мир затягивает нас в Содом и Гоморру”, другой пишет: “Почему только  номер один и номер два, где три и четыре?”

Раввин Амихай Элияху заявил: “Давайте удалим с синагог Десять Заповедей. Давайте изменим Тору  и напишем вместо “чти отца и мать своих” “чти родителей своих”. В дополнение к этому, ЦАХАЛу стоит рассмотреть возможность дополнительных строк - “родитель номер три” и “родитель номер четыре”, для тех родителей за границей, у которых ребенка купили”.

Организация Лахава заявила: “Видеть, как ЦАХАЛ сдается прогрессивному диктату и и структурам LGBT - абсолютный шок. Мы с сожалением видим, что ЦАХАЛ принял подобное решение - вместо того, чтобы отвергнуть инфильтрацию экстремистских организаций и экстремистской агенды. ЦАХАЛ решил принять бредовые требования экстремистского и крайне незначительного меньшинства. Попытка переделать, перевоспитать нас, встроить в нас искаженные ценности направленные против человечности и против иудаизма обречена на провал”.

Движение женщин Нашим Шоврот Шивйон обратилось к ЦАХАЛу с требованием немедленно убрать из форм, заполняемых призывниками строчки “родитель номер один” и “родитель номер два”, и вернуть строчки “мать” и “отец”.

В заявлении говорится: "Политика идентичности проникла в ЦАХАЛ. Меньшинство навязывает свое мнение большинству, которое верит в ценности естественной семьи. Пресс-служба ЦАХАЛа говорит, что цель - предотвратить смущение при заполнении форм во время призыва. Молчаливое и консервативное большинство - это те, кто чувствует смущение при виде новых форм. Прогрессивные ценности навязываются экстремистскими левацкими группами без всякого обсуждения, в то время как другой стороне затыкают рот. Как женщины и матери, мы призываем армию вернуться к консенсусу и не давать поводов к политическим спорам за счет наших детей".


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