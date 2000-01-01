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Мандельблит направил личный ответ Смотричу | Фото:21.05 20:03   MIGnews.com

Мандельблит направил личный ответ Смотричу

Генеральный прокурор Авихай Мандельблит направил личный ответ на письмо Бецалель Смотрича, который потребовал узнать, какой сотрудник полиции или сотрудник государственной прокуратуры "слил" документ, касающийся его, заявив, что это была попытка открыть на него дело.

Генеральный прокурор написал в своем ответе: "Этот документ был представлен и обработан в рамках судебного процесса, касающегося дела, которое проводится в открытом заседании. Таким образом, многие факторы были подвержены этому. Это сводит на нет любые причины для начала расследования или уголовного расследования, как того требует ваше письмо."

Мандельблит привел обширные отрывки из недавней речи о необходимости доверия к правоохранительной системе, ссылаясь на обвинения Смотрича в том, что система пытается содействовать расследованию против него, чтобы помешать возможности его назначения на пост министра юстиции.

В конце письма Мандельблит добавил необычное замечание, косвенно намекающее на возможность назначения Смотрича министром юстиции, как он того требует.

"К надежде, которую я выразил в своей речи, я хотел бы добавить надежду, что появившиеся в вашем письме необоснованные обвинения будут заменены интересной и уважительной дискуссией и продолжением совместной работы в любой позиции, которую вы будете занимать в следующем правительстве."


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