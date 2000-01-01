21.05 19:31 MIGnews.com

IsraAID оказывает помощь беженцам из Венесуэлы

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Израильская неправительственная организация IsraAID распространяет гуманитарную помощь в Колумбии среди тысяч венесуэльцев, спасающихся от суровых условий в своей стране.По данным организации, группа экстренного реагирования IsraAID находится в Кукуте, на колумбийской границе с Венесуэлой, где тысячи венесуэльцев ежедневно пересекают границу в поисках помощи от экономического и политического кризиса в своей стране. В Колумбии насчитывается уже 1,2 миллиона венесуэльцев. IsraAid заявил, что намерен оставаться в Колумбии в долгосрочной перспективе.Работая с местным сообществом и венесуэльскими организациями беженцев в Колумбии, группа IsraAID распространила гуманитарную помощь в партнерстве с Fundacion Venezolanos en Cúcuta, организацией из Венесуэлы.