21.05 19:13 MIGnews.com

"Суверенитет над Западным берегом - гарантия безопасности"

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Во вторник, 21 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и высшие законодатели из его партии "Ликуд" решительно выступили в поддержку расширения суверенитета Израиля над частями Западного берега несмотря на то, что группа бывших высокопоставленных чиновников безопасности предупредила, что этот шаг поставит под угрозу страну.В письме к Нетаниягу, опубликованным 12-м каналом, "Командующие по безопасности Израиля", беспартийный орган из почти 300 старших офицеров в отставке, настоятельно призвал его провести публичный референдум, прежде чем предпринимать какие-либо шаги по аннексии территории. Они заявили, что такой шаг приведет к краху сотрудничества в области безопасности с Палестинской администрацией и укрепит террористические организации.Однако Нетаниягу отклонил их опасения. Он написал в Twitter, что "участки земли в Иудее и Самарии являются не просто гарантией безопасности Израиля, но и нашим достоянием". Он добавил, что "те же "эксперты" поддержали ядерную сделку с Ираном и предупреждение о том, что "Биби делает неправильный поворот и разрушает альянс с Америкой".Министр общественной безопасности Гилад Эрдан ("Ликуд") также ответил на письмо, заявив, что применение суверенитета Израиля является "естественным и моральным" шагом.На прошлой неделе 12-й канал сообщил, что "мирный план" предусматривает, что все израильские поселения будут оставаться под израильским управлением в рамках любого постоянного мирного соглашения, и администрация не будет против продления израильского права на все поселения на Западном берегу.