Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Суверенитет над Западным берегом - гарантия безопасности` | Фото:21.05 19:13   MIGnews.com

"Суверенитет над Западным берегом - гарантия безопасности"

Во вторник, 21 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и высшие законодатели из его партии "Ликуд" решительно выступили в поддержку расширения суверенитета Израиля над частями Западного берега несмотря на то, что группа бывших высокопоставленных чиновников безопасности предупредила, что этот шаг поставит под угрозу страну.

В письме к Нетаниягу, опубликованным 12-м каналом, "Командующие по безопасности Израиля", беспартийный орган из почти 300 старших офицеров в отставке, настоятельно призвал его провести публичный референдум, прежде чем предпринимать какие-либо шаги по аннексии территории. Они заявили, что такой шаг приведет к краху сотрудничества в области безопасности с Палестинской администрацией и укрепит террористические организации.

Однако Нетаниягу отклонил их опасения. Он написал в Twitter, что "участки земли в Иудее и Самарии являются не просто гарантией безопасности Израиля, но и нашим достоянием". Он добавил, что "те же "эксперты" поддержали ядерную сделку с Ираном и предупреждение о том, что "Биби делает неправильный поворот и разрушает альянс с Америкой".

Министр общественной безопасности Гилад Эрдан ("Ликуд") также ответил на письмо, заявив, что применение суверенитета Израиля является "естественным и моральным" шагом.

На прошлой неделе 12-й канал сообщил, что "мирный план" предусматривает, что все израильские поселения будут оставаться под израильским управлением в рамках любого постоянного мирного соглашения, и администрация не будет против продления израильского права на все поселения на Западном берегу.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:20
Появился трейлер новой серии "Чернобыля" на HBO  
21:38
"Риск применения ядерного оружия наиболее высок"
21:10
"Это пренебрежение жизнями солдат и мирных жителей"
21:05
Работницу детского сада арестовали за жестокое обращение
20:07
Самолет El Al совершил вынужденную посадку в Ларнаке
20:03
Мандельблит направил личный ответ Смотричу
19:52
"ЦАХАЛ совсем слетел с катушек"
19:31
IsraAID оказывает помощь беженцам из Венесуэлы
18:31
Авария в Иерусалиме: пострадал новорожденный мальчик
18:09
Заместитель посла ЕС отказался посетить Иудию и Самарию
17:21
На Синайском полуострове ликвидировано 16 джихадистов
17:07
Женщины без футболок разогнали протест харедим
16:41
"Наблюдается значительный рост насилия в арабских общинах"
16:40
Два журналиста уволены из Al-Jazeera за клип о Холокосте
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus