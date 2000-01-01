21.05 17:07 MIGnews.com

Женщины без футболок разогнали протест харедим

Standoff - women in bras vs ultra-orthodox Jewish protesters against #Eurovision being held on their sabbath pic.twitter.com/V3ppK5DynY — Tom Bateman (@tombateman) 18 de mayo de 2019

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