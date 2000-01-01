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Женщины без футболок разогнали протест харедим | Фото:21.05 17:07   MIGnews.com

Женщины без футболок разогнали протест харедим

В субботу, 21 мая, израильская полиция прибегла к нестандартным методам разгона протеста, устроенного харедим. После ряда столкновений с протестующими, полиция приняла решения подключить четырех женщин, которых попросили оголить верхнюю часть тела. Так как харедим запрещено смотреть на голое женское тело, они ушли.

Сотни ультраортодоксальных евреев заблокировали движение на дорогах и совершили ряд нападений на офицеров в Иерусалиме во время протеста против нарушения Шаббата рабочими, готовящими финал Евровидения в Тель-Авиве. Когда протестующие перекрыли дороги возле ультраортодоксальной зоны в центре города, четыре женщины разделись до бюстгальтеров, вынудив демонстрантов покинуть этот район.




Несмотря на то, что трансляция финала Евровидения началась после субботы, репетиции и подготовка к постановке состоялись ранее в тот же день. Выдача разрешений на работу для этого мероприятия привела к тому, что ультраортодоксальная политическая партия временно приостановила переговоры по коалиции и вызвала субботнюю акцию протеста в столице.

В преддверии финала Евровидения один из главных раввинов Израиля призвал тех, кто соблюдает Шаббат, продлить соблюдение святого дня на 20 минут в ответ на "великое осквернение".


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