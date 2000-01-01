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Поллард: `Государству было наплевать на меня` | Фото:21.05 16:26   MIGnews.com

Джонатан Поллард раскритиковал израильское правительство

Джонатан Поллард, отбывший 30 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Израиля, раскритиковал израильское правительство за неспособность сделать достаточно для его освобождения.

Поллард заявил во вторник, 21 мая, в интервью для News 12, что разочарован состоянием государства и его рассмотрением дела о себе и его жене. "Если государству наплевать на кого-то вроде меня, который в течение 30 лет находился в тюрьме от имени государства и народа Израиля, то насколько оно может беспокоиться о ком либо в стране ... от наших солдат до мирных жителей?"



В марте министр юстиции Аелет Шакед заявила, что работает "за кулисами", чтобы Джонатан Поллард мог иммигрировать из Соединенных Штатов в Израиль. "Я, как министр юстиции, и Нетаниягу, как премьер-министр, в последние годы прилагаем большие усилия, чтобы позволить ему иммигрировать в Израиль", - заявила Шакед на избирательной комиссии религиозного движения кибуца.

"На самом деле мы пытались сократить срок его заключения, при котором он обязан оплатить все свои долги в Соединенных Штатах. Если это когда-нибудь закончится, это, безусловно, будет радостно и желательно".

Шакед отказалась уточнить, какие именно действия она предприняла "за кулисами", чтобы помочь Полларду. "Сейчас я не буду вдаваться в подробности, но мы работаем над этим вопросом, и я надеюсь, что однажды мы добьемся успеха. Мы пытались добиться этого в течение нескольких лет."


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