21.05 12:07 MIGnews.com

Движение женщин: вернуть "отца" и "мать" в формы ЦАХАЛа

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Движение женщин Нашим Шоврот Шивйон обратилось к ЦАХАЛу с требованием немедленно убрать из форм, заполняемых призывниками строчки “родитель номер один” и “родитель номер два”, и вернуть строчки “мать” и “отец”.В заявлении говорится: "Политика идентичности проникла в ЦАХАЛ. Меньшинство навязывает свое мнение большинству, которое верит в ценности естественной семьи. Пресс-служба ЦАХАЛа говорит, что цель - предотвратить смущение при заполнении форм во время призыва. Молчаливое и консервативное большинство - это те, кто чувствует смущение при виде новых форм. Прогрессивные ценности навязываются экстремистскими левацкими группами без всякого обсуждения, в то время как другой стороне затыкают рот. Как женщины и матери, мы призываем армию вернуться к консенсусу и не давать поводов к политическим спорам за счет наших детей".