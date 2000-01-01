21.05 16:40 MIGnews.com

Два журналиста уволены из Al-Jazeera за клип о Холокосте

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В конце прошедшей недели государственная катарская телекомпания «Аль-Джазира» отстранила от работы двух своих журналистов из-за видео, в котором они обсуждали тему геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны. Конкретнее, работники телеканала утверждали, что «евреи исказили масштабы Холокоста».В ролике, размещенном онлайн-сервисом Al Jazeera AJ + на арабском языке, говорится, что «повествование о том, что нацисты убили шесть миллионов евреев, придумано сионистским движением».В ролике были показаны кадры преследования европейских евреев, которые жили во времена правления нацистского режима. Как вы понимаете также присутствовали и фотографии пострадавших и убитых. На фоне один из журналистов спросил: «А почему всё внимание сосредотачивается именно на них?».После этого последовали и другие изречения: «благодаря доступу еврейской общины к «финансовым ресурсам и средствам массовой информации», она смогла «обратить особое внимание» на страдания евреев».После многочисленных жалоб на данный видеоролик обратил внимание сам исполнительных директор цифрового подразделения телеканала – Ясер Бишр. «Аль-Джазира полностью отвергает оскорбительный контент, о котором идет речь, и повторил, что Аль-Джазира не потерпит такого материала», - добавил Ясер Бишр.В данный момент видеоролик, как и все упоминания о нём в соцсетях, был удалён руководством телеканала.