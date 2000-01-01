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Китай: Инвесторы сохраняют энтузиазм вопреки словам Трампа 21.05 15:08   MIGnews.com

Китай: Инвесторы сохраняют энтузиазм вопреки словам Трампа

Иностранные инвесторы по-прежнему с энтузиазмом относятся к инвестициям в Китай, заявил во вторник министерство иностранных дел после заявления президента США Дональда Трампа о том, что тарифы Вашингтона заставляют компании выводить производство из Китая.

Представитель Министерства иностранных дел Лу Канг на ежедневном брифинге заявил, что Китай будет работать над тем, чтобы обеспечить еще более благоприятные условия для иностранных инвесторов.


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