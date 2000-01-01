21.05 10:30 MIGnews.com

"Страной правит Яир Нетаниягу"

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Источники в ультраортодоксальных партиях утверждают, что причиной отказа в поддержке со стороны главы правительства Биньямина Нетаниягу кандидата в государственные контролеры Михаль Розенбаум стал твит Эльдада Янива.Янив является “другом” Розенблюм в социальных сетях. Этот факт якобы заметил сын премьера, Яир Нетаниягу. Он рассказал об этом родителю, и это стало причиной снятия кандидатуры Розенблюм.Янив 20 мая написал в твиттер: “У меня большинство, и я определяю, с кем я общаюсь. Вот, пожалуйста, адвокат Михаль Розенбаум. Она - мой друг, но она - кандидат на пост госконтролера”.Эльдад Янив, адвокат и “активист социальных протестов”, устраивавший шумные демонстрации у дома юридического советника Авихая Мандельблитта заявил: “Это - государство, контролируемое режимом Бальфур. К избранию государственного контролера раньше относились с уважением, а теперь копаются в прошлом кандидатов”.Янив заявил: "Это - еще одно доказательство того, что страной правит Яир Нетаниягу, а Биньямин нетаниягу - не более,чем шоумен".Ликуд ответил на эти обвинения следующим заявлением: “Решение премьер-министра поддержать кандидатуру Энгельмана объясняется не твитами, а стремлением объединить силы коалиции вокруг одного кандидата”.Источники в ультраортодксальных партиях сообщают, что Биньямин Нетаниягу в последний момент отказался от ранее заключенных договоренностей и отказался от поддержки кандидатуры адвоката Михаль Розенбойм на пост государственного контролера Израиля.Источники утверждают, что Нетаниягу принял такое решение под воздействием своего сына, Яира.Вместо Розенбойм, коалиция предложит на этот пост бухгалтера Матияху Энгельмана. Его соперником от оппозиции станет генерал в отставке Гиора Ром.Государственного контролера будут выбирать на заседании Кнессета 3 июня. Впервые госконтролером будет не отставной судья.Вечером 20 мая Нетаниягу вызвал в свой офис главу фракции Яадут А-Тора и проинформировал его, что не будет поддерживать кандидатуру адвоката Розенблюм - после того, как пресс-представитель Нетаниягу заявил, что она будет одним из двух кандидатов, поддерживаемых коалицией.Узнав о том, что ее больше не поддержваитют, Розенбойм сняла свою кандидатуру с голосования.Розенбойм представляла город Бней-Брак на разбирательстве петиции партии Мерец, требовавшей обязать муниципалитет города размещать рекламу с изображениями женщин. Розенбойм считается близкой к руководству Яадут А-Тора и ШАСа. Представители Яадут А-Тора заявили, что партия шокирована" внезапным изменением мнения Нетаниягу.Окончательный кандидат коалиции, Энгельман с 2010 года работал заместителем директора Техниона, а с 2014- директором Техниона. До этого он был директором Иерусалимского Инженерного Колледжа и работал в бухгалтерской фирме.