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Ученые Израиля призвали не приравнивать BDS к антисемитизму 21.05 15:53   MIGnews.com

Ученые Израиля призвали не приравнивать BDS к антисемитизму

Израильские ученые направили открытое письмо правительству Германии в преддверии недавнего голосования, в ходе которого Германская Федеративная Республика приравнивала BDS к антисемитизму, призывая их не делать этого, сообщает Jpost.

В письме цитируется Хартия основных прав ЕС, в которой утверждается, что действия BDS должны быть защищены свободой выражения мнений и свободой ассоциации.

В немецкой резолюции, принятой в пятницу под названием «Решительное сопротивление движению BDS - борьба с антисемитизмом», говорится: «Аргументы и методы аргументации, используемые движением BDS, являются антисемитскими».

Примечательно, что одним из элементов программы BDS является бойкот израильских ученых и университетов.

Матан Пелег, генеральный директор Im Tirtzu, сионистской неправительственной организации, базирующейся в Израиле, сказал, что «в мире нет параллели с этим явлением лицемерия и неблагодарности, когда эти профессора зарабатывают на жизнь за счет израильского налогоплательщика, но в то же время работают на бойкот."


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