Ученые Израиля призвали не приравнивать BDS к антисемитизму
Израильские ученые направили открытое письмо правительству Германии в преддверии недавнего голосования, в ходе которого Германская Федеративная Республика приравнивала BDS к антисемитизму, призывая их не делать этого, сообщает Jpost.
В письме цитируется Хартия основных прав ЕС, в которой утверждается, что действия BDS должны быть защищены свободой выражения мнений и свободой ассоциации.
В немецкой резолюции, принятой в пятницу под названием «Решительное сопротивление движению BDS - борьба с антисемитизмом», говорится: «Аргументы и методы аргументации, используемые движением BDS, являются антисемитскими».
Примечательно, что одним из элементов программы BDS является бойкот израильских ученых и университетов.
Матан Пелег, генеральный директор Im Tirtzu, сионистской неправительственной организации, базирующейся в Израиле, сказал, что «в мире нет параллели с этим явлением лицемерия и неблагодарности, когда эти профессора зарабатывают на жизнь за счет израильского налогоплательщика, но в то же время работают на бойкот."