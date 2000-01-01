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Лучшие адвокаты защищают Верховный суд от правых 21.05 10:06   MIGnews.com

Ведущие адвокаты "спасают БАГАЦ"

Десятки ведущих адвокатов Израиля собрались в понедельник в адвокатском бюро Тель-Авива, чтобы спланировать публичную кампанию «по защите судебной системы», направленную на ограничение полномочий Высокого суда и повышение неприкосновенности для политиков, от правого законодательства, сообщает Тimesofisrael.

На собрании в адвокатской конторе Голдфарба Селигмана собрались некоторые из самых известных адвокатов страны, в том числе оба кандидата на пост следующего председателя Ассоциации адвокатов Израиля Ави Хими и Сион Амир, а также участники из крупнейших и наиболее влиятельных фирм Израиля, в том числе S. Horowitz & Co., Игаль Арнон, Герцог, Fox & Ne'eman и сам Голдфарб Селигман.

На собрании была объявлена презентация «протеста адвокатов». Инициатива опротестовывает заявленные планы законодателей Ликуда и премьер-министра Биньямина Нетаниягу по принятию закона о предоставлении первичного иммунитета по множественным делам о коррупции, а также дополнительного законодательства, ослабляющего Высший суд, чтобы он не имел полномочий отменить первый закон.

В презентации на собрании адвокатов были перечислены пять принципов группы: «Нет ограничению судебного надзора за действиями правительства со стороны Высшго суда»; «Нет изменению закона о парламентской неприкосновенности»; «Нет политизации назначения судей в Верховный суд»; «Нет подрыву привратников государственной службы»; и «да, чистой, профессиональной и справедливой судебной системе».

«Мы не знаем, как каждый из нас здесь голосует политически, и в нашей повседневной жизни мы являемся конкурентами, но мы все собрались здесь сегодня, объединенные осязаемым страхом, что верховенство закона и либеральная демократия Израиля находятся в опасности. Мы считаем, что верховенство закона находится на краю пропасти », - сказал адвокат Цвика Бар Натан, партнер Goldfarb Seligman, который инициировал кампанию.

Адвокат Эли Зохар, который представлял бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта в его судебных процессах по коррупции и консультировал крупнейшие израильские корпорации и агентства безопасности, сказал, что он считает, что «это борьба за свой дом».

Заседание в понедельник не предложило «четкого и организованного плана действий», сказал Зохар, «потому что мы только собираем все воедино. Но мы готовы пойти на самый крайний шаг - закрыть суды», - предупредил он.


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