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Польша обвинила Меркель в миграционном кризисе | Фото: Thinkstock21.05 10:21   MIGnews.com

Польша обвинила Меркель в миграционном кризисе

Лидер правящей партии Польши Ярослав Качинский вновь подверг критике план переселения Европейского союза для беженцев в субботу, 20 мая, обвинив канцлера Германии Германии Ангелу Меркель в миграционных проблемах блока.

Качинский, лидер консервативной партии "Правосудие и справедливость" (PiS – ред.), которая возглавляет правительство, заявил ранее, что мигранты могут привозить в Польшу болезни и паразитов.

"Мы не открывали Европу беженцам, - говорит Меркель. Это Меркель и Германия должны разбираться с последствия, а не Польша", - сказал Качинский в интервью телеканалу TVP Info.

Согласно плану, согласованному в 2015 году, Европейская комиссия хочет, чтобы каждое из государств-членов ЕС признало квоту в 160 000 беженцев, застрявших в Италии и Греции.

Европейская Комиссия в следующем месяце примет решение о любых судебных делах против стран, не предоставляющих убежище беженцам, как это было согласовано в блоке, сделав небольшой шаг в направлении возможного наказания Польши и Венгрии.
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