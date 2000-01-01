21.05 09:22 MIGnews.com

Минобороны Франции продлит патрулирование улиц Парижа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Новый министр обороны Франции Сильви Гулар продолжила патрулирование с солдатами в рамках операции по борьбе с терроризмом "Сентинелле" после возвращения из поездки в Мали, где она и президент Эммануэль Макрон посетили французские силы, развернутые в 2013 году, чтобы вытеснить боевиков, связанных с "Аль-Каидой".Около 3 500 солдат в рамках "Сентинелле" патрулируют улицы Парижа группами и становятся обычным явлением в столице с момента объявления чрезвычайного положения в ноябре 2015 года после атак исламистских боевиков. Войска, главным образом, следят за подозрительным поведением, брошенными пакетами и странно припаркованными транспортными средствами.В декабре 2016 года французская нижняя палата парламента проголосовала за продление чрезвычайного положения страны до 15 июля 2017 года, так как Франция по-прежнему находится в состоянии повышенной готовности из-за угрозы террористических нападений.За последние 2 года во Франции погибли более 230 человек от рук террористов, связанных с ISIS, чьи позиции в Сирии и Ираке атакует международная коалиция, в том числе Франция.