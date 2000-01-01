21.05 08:51 MIGnews.com

Президент Южной Кореи назначил новых министров

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Президент Южной Кореи Мун Джэин объявил в воскресенье, 21 мая, имена новых министра финансов, министра иностранных дел и советника по национальной безопасности в его новом правительстве.Мун Джэин сообщил на пресс-брифинге о том, что он назначил бывшего заместителя министра финансов Ким Донгёна на должность заместителя премьер-министра и министра финансов, а высокопоставленный советник Организации Объединенных Наций по вопросам политики Кан Гюн-ва был назначен следующим министром иностранных дел.Новоизбранный президент также назначил своего главного советника по внешней политике во время президентской избирательной кампании Чун Ей-юна своим советником по национальной безопасности.