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flickr 21.05 08:51   MIGnews.com

Президент Южной Кореи назначил новых министров

Президент Южной Кореи Мун Джэин объявил в воскресенье, 21 мая, имена новых министра финансов, министра иностранных дел и советника по национальной безопасности в его новом правительстве.

Мун Джэин сообщил на пресс-брифинге о том, что он назначил бывшего заместителя министра финансов Ким Донгёна на должность заместителя премьер-министра и министра финансов, а высокопоставленный советник Организации Объединенных Наций по вопросам политики Кан Гюн-ва был назначен следующим министром иностранных дел.

Новоизбранный президент также назначил своего главного советника по внешней политике во время президентской избирательной кампании Чун Ей-юна своим советником по национальной безопасности.
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