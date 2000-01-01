Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 22.05 07:13   MIGnews.com

Тереза Мэй: ЕС должен Британии миллиарды фунтов

При выходе из совместных с Евросоюзом проектов в процессе Brexit, Великобритания намерена потребовать назад свою долю, если выход будет осуществляться по "жесткому" сценарию.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью изданию The Sunday Telegraph.

Речь идет о значительных вложениях, сделанных в свое время Лондоном в Европейский инвестиционный банк (10 миллиардов фунтов стерлингов или 11,6 миллиарда евро) и в другие проекты, создаваемые в рамках Евросоюза.

"Мы ясно дали понять, что будем рассматривать как права ЕС, так и обязанности", - подчеркнула глава британского правительства.

По словам Мэй, дальнейшее участие Соединенного Королевства в таких проектах "будет важной частью переговоров".

При этом Брюссель планирует, как сообщалось ранее, выставить Лондону за Brexit счет в размере около 110 миллиардов долларов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:11
Ким Чен Ын приказал оснастить армию КНДР новой ракетой
08:08
Сбил и уехал: в Кирьят-Ата найдена тяжело раненная девушка
07:55
Нетаниягу: Иерусалим был освобожден, а не оккупирован
07:13
Напрямую из Эр-Рияда: Тамп летит в Израиль
06:23
Субсидирование продленок в рамках программы "Семья нетто"
04:37
Джастин Трюдо пробежался в шортах перед выпускницами
03:37
Морской лев утащил ребенка под воду  
02:21
Две женщины судятся из-за кота, ведущего двойную жизнь
01:29
Чем опасно употребление жареной рыбы
00:41
Ученые: депрессию могут вызвать сладкие напитки
23:20
Из-за роботов исчезнут 6 000 000 рабочих мест в торговле
22:12
Ходоров: "Подстрекательство против Кахлона бьет рекорды"
21:49
CБ ООН проведет закрытое совещание по КНДР
21:24
Израиль: число пользователей общественного транспорта растет
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus