22.05 07:13 MIGnews.com

Тереза Мэй: ЕС должен Британии миллиарды фунтов

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При выходе из совместных с Евросоюзом проектов в процессе Brexit, Великобритания намерена потребовать назад свою долю, если выход будет осуществляться по "жесткому" сценарию.Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью изданию The Sunday Telegraph.Речь идет о значительных вложениях, сделанных в свое время Лондоном в Европейский инвестиционный банк (10 миллиардов фунтов стерлингов или 11,6 миллиарда евро) и в другие проекты, создаваемые в рамках Евросоюза."Мы ясно дали понять, что будем рассматривать как права ЕС, так и обязанности", - подчеркнула глава британского правительства.По словам Мэй, дальнейшее участие Соединенного Королевства в таких проектах "будет важной частью переговоров".При этом Брюссель планирует, как сообщалось ранее, выставить Лондону за Brexit счет в размере около 110 миллиардов долларов.