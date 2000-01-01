21.05 21:49 MIGnews.com

CБ ООН проведет закрытое совещание по КНДР

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Совет Безопасности ООН проведет 23 мая закрытое совещание, в рамках которого обсудят новый запуск ракеты КНДР.О предстоящем событии сообщает агентство Reuters в воскресенье, 21 мая.Отмечается, что инициаторами встречи стали США, Япония и Южная Корея.Напомним, что в воскресенье, 21 мая, Северная Корея провела испытание баллистической ракеты. Управление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи сообщило в своем заявлении, что снаряд вылетел в воскресенье, 21 мая, днем возле Пукчана.Главный секретарь кабинета министров Японии Йошихиде Суга сообщил, что ракета была запущена с западного побережья Северной Кореи в направлении Японского моря и, вероятно, приземлилась, не причинив ущерба кораблям и самолетам.