21.05 20:57 MIGnews.com

Эрдоган возглавил правящую партию Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь возглавил правящую в Турции Партию справедливости и развития. Об этом сообщает агентство Anadolu в воскресенье, 21 мая.Отмечается, что решение было принято делегатами на внеочередном съезде партии, который проходит в Анкаре.За возвращение президента на пост руководителя партии проголосовали 1414 участников съезда.Избрание Эрдогана председателем стало возможным после состоявшегося в стране референдума по внесению изменений в конституцию, согласно которым полномочия президента расширятся.До этого президент Турции должен был быть беспартийным.