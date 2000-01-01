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flickr 21.05 20:57   MIGnews.com

Эрдоган возглавил правящую партию Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь возглавил правящую в Турции Партию справедливости и развития. Об этом сообщает агентство Anadolu в воскресенье, 21 мая.

Отмечается, что решение было принято делегатами на внеочередном съезде партии, который проходит в Анкаре.

За возвращение президента на пост руководителя партии проголосовали 1414 участников съезда.

Избрание Эрдогана председателем стало возможным после состоявшегося в стране референдума по внесению изменений в конституцию, согласно которым полномочия президента расширятся.

До этого президент Турции должен был быть беспартийным.
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