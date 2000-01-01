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Иран: Трамп и Cауды обсуждали как предотвратить 9/11 21.05 20:28   MIGnews.com

Иран: Трамп и Cауды обсуждали как предотвратить 9/11

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф напомнил президенту Трампу о том, что тот сам говорил о роли Саудовской Аравии в разжигании международного терроризма.

Зариф язвительно заявил, что во время саммита в Эр-рияде Трамп, очевидно обсуждал “как предупредить еще один инцидент с Всемирным Торговым Центром.

В газете Зариф написал: “Трамп, должно быть обсуждал с ними как предотвратить террористов и их спонсоров от продолжения разжигания терроризма в регионе и повторения событий, подобных 9/11”.

Агентство Reuters напоминает, что только в прошлом Трамп заявлял: “Вы узнаете, кто реально разрушил Всемирный Торговый Центр. У них есть сверхсекретные документы, это могут быть Сауды, мы еще об этом узн
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