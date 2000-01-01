21.05 19:58 MIGnews.com

Израиль обеспокоен военными сделками США и Саудовской Аравии

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Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц выразил обеспокоенность в связи крупной военной сделкой между США и Саудовской Аравией на $110 млрд.По его словам, высокопоставленные израильские лица захотят "услышать объяснения" по этим соглашениям, во время визита американского президента в Израиль.Перед началом еженедельного заседания кабинетов, Штайниц заявил:"Это вопрос, который действительно должен нас беспокоить. Саудовская Аравия не та страна, с которой у нас есть дипломатические отношения, она по-прежнему враждебна для нас, и никто не знает, что будет в будущем".При этом Нетаниягу пока не сделал никаких замечаний касательно этих военных сделок. Ранее глава правительства выразил желание улучшить отношения с саудами и другими странами Персидского залива.