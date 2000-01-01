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flickr 21.05 19:58   MIGnews.com

Израиль обеспокоен военными сделками США и Саудовской Аравии

Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц выразил обеспокоенность в связи крупной военной сделкой между США и Саудовской Аравией на $110 млрд.

По его словам, высокопоставленные израильские лица захотят "услышать объяснения" по этим соглашениям, во время визита американского президента в Израиль.

Перед началом еженедельного заседания кабинетов, Штайниц заявил:

"Это вопрос, который действительно должен нас беспокоить. Саудовская Аравия не та страна, с которой у нас есть дипломатические отношения, она по-прежнему враждебна для нас, и никто не знает, что будет в будущем".

При этом Нетаниягу пока не сделал никаких замечаний касательно этих военных сделок. Ранее глава правительства выразил желание улучшить отношения с саудами и другими странами Персидского залива.
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