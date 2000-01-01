Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 21.05 19:29   MIGnews.com

Министры отказались участвовать в церемонии приема Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу потребовал от всех министров кабинета обязательного присутствия на церемонии торжественного приема президента США Дональда Трампа в международном аэропорту Бен-Гурион.

Как известно, в понедельник, 22 мая, с официальным визитом в Израиль прибудет 45-й президент Соединенных Штатов Америки.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что распоряжение главы правительства поступило после того, как выяснилось, что большинство министров не планируют присутствовать на завтрашнем мероприятии.

В ходе заседания министров, Нетаниягу был оповещен о том, что на торжественном приеме Трампа будет присутствовать очень малое количество должностных лиц, и что большинство отказались принимать участие в мероприятии.

После этого Биби в ярости прервал заседание, как сообщает высокопоставленный чиновник, присутствовавший на встрече.

Канцелярия Нетаниягу немедленно издала инструкцию всем министрам, в соответствии с которой они обязаны участвовать в торжественном приеме американского президента в Бен-Гурион.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:58
Израиль обеспокоен военными сделками США и Саудовской Аравии
18:55
Король Саудовской Аравии: Иран во главе мирового терроризма
18:27
Эрдоган: Турция не будет терпеть двуличие ЕС
18:16
Эффект Сендеровича
17:26
Сирия: у штаба группировки "Архар аш-Шам" прогремел взрыв
17:22
Подводный флот ВМС Израиля прошел 6-дневные учения
16:32
Депутата от Объединенного списка вывели из мечети Аль-Акса
16:09
В возрасте 100 лет скончалась легендарная разведчица Моссада
15:54
Раввин: я не разрешал Иванке Трамп лететь в шабат
15:21
Рахель Азария "за" субсидирование групп продленного дня
14:47
Нетаниягу "гордится" решением Трампа посетить Израиль
14:02
Американцы внезапно отменили торжественный ужин в Иерусалиме
13:26
ХАМАС приговорил “убийц Фукаха” к смерти
13:20
Токио и Сеул осудили ракетные испытания КНДР
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus