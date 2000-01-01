Министры отказались участвовать в церемонии приема Трампа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу потребовал от всех министров кабинета обязательного присутствия на церемонии торжественного приема президента США Дональда Трампа в международном аэропорту Бен-Гурион.
Как известно, в понедельник, 22 мая, с официальным визитом в Израиль прибудет 45-й президент Соединенных Штатов Америки.
Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что распоряжение главы правительства поступило после того, как выяснилось, что большинство министров не планируют присутствовать на завтрашнем мероприятии.
В ходе заседания министров, Нетаниягу был оповещен о том, что на торжественном приеме Трампа будет присутствовать очень малое количество должностных лиц, и что большинство отказались принимать участие в мероприятии.
После этого Биби в ярости прервал заседание, как сообщает высокопоставленный чиновник, присутствовавший на встрече.
Канцелярия Нетаниягу немедленно издала инструкцию всем министрам, в соответствии с которой они обязаны участвовать в торжественном приеме американского президента в Бен-Гурион.