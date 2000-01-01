21.05 19:29 MIGnews.com

Министры отказались участвовать в церемонии приема Трампа

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу потребовал от всех министров кабинета обязательного присутствия на церемонии торжественного приема президента США Дональда Трампа в международном аэропорту Бен-Гурион.Как известно, в понедельник, 22 мая, с официальным визитом в Израиль прибудет 45-й президент Соединенных Штатов Америки.Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что распоряжение главы правительства поступило после того, как выяснилось, что большинство министров не планируют присутствовать на завтрашнем мероприятии.В ходе заседания министров, Нетаниягу был оповещен о том, что на торжественном приеме Трампа будет присутствовать очень малое количество должностных лиц, и что большинство отказались принимать участие в мероприятии.После этого Биби в ярости прервал заседание, как сообщает высокопоставленный чиновник, присутствовавший на встрече.Канцелярия Нетаниягу немедленно издала инструкцию всем министрам, в соответствии с которой они обязаны участвовать в торжественном приеме американского президента в Бен-Гурион.