Король Саудовской Аравии: Иран во главе мирового терроризма
Правящая власть Ирана представляет собой "верхушку" мирового терроризма. Об этом заявил король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.
Во время своего телевыступления король отметил:
"Наша ответственность перед Богом и нашим народом и всем миром заключается в совместной борьбе с силами зла и экстремизмом, где бы они не встречались. Правящая власть Ирана представляет собой "верхушку" мирового терроризма.
При этом Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подчеркнул, что Саудовская Аравия "никогда не смирится с попытками любого, кто спонсирует терроризм любыми способами и средствами".