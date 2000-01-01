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flickr 21.05 18:55   MIGnews.com

Король Саудовской Аравии: Иран во главе мирового терроризма

Правящая власть Ирана представляет собой "верхушку" мирового терроризма. Об этом заявил король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

Во время своего телевыступления король отметил:

"Наша ответственность перед Богом и нашим народом и всем миром заключается в совместной борьбе с силами зла и экстремизмом, где бы они не встречались. Правящая власть Ирана представляет собой "верхушку" мирового терроризма.

При этом Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подчеркнул, что Саудовская Аравия "никогда не смирится с попытками любого, кто спонсирует терроризм любыми способами и средствами".
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