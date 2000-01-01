21.05 18:27 MIGnews.com

Эрдоган: Турция не будет терпеть двуличие ЕС

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не будет терпеть двуличную политику Евросоюза.Данное заявление глава правительства сделал в ходе своего выступления на внеочередном съезде правящей Партии справедливости и развития.Об этом передает Anadolu в воскресенье, 21 мая."Мы не обязаны терпеть двуличие ЕС, неуважение к Турции и достоинству турецкого народа. Либо Евросоюз сдержит обещание и подпишет соглашение о либерализации визового режима с Турцией, выделит обещанные средства на поддержку беженцев и устранит препятствия на переговорах по вступлению Анкары в ЕС, либо каждый пойдет своей дорогой", — отметил турецкий лидер.При этом Эрдоган подчеркнул, что несмотря ни на что, Турция выступает за сближение с ЕС, однако "последнее слово остается за Евросоюзом".