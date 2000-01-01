21.05 16:32 MIGnews.com

Депутата от Объединенного списка вывели из мечети Аль-Акса

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Депутат Кнессета от Объединенного списка Масуд Ганаим был выведен из мечети Аль-Акса сотрудниками полиции. Как сообщает Israel Hayom, политик посетил Храмовую гору в субботу, 20 мая.Стражи порядки узнали Ганаима и проинформировали его о том, что он не имеет права находиться на Храмовой горе, как и все другие депутаты Кнессета.Почти год назад, в свете продолжающегося насилия и напряженной ситуации на Храмовой горе, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу наложил полный запрет на посещение данного места членами Кнессета.Отмечается, что глава правительства примет окончательное решение по этому вопросу после Рамадана, который начинается 26 мая.