Зять Трампа - организатор гигантской продажи Саудам оружия
Американская администрация с большой помпой отмечает подписание рекордной сделки по продаже вооружений Саудовской Аравии.
Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что сделка по продаже оружия, плюс другие инвестиции, принесут американской экономике в общей сложности 350 миллиардов долларов в течение ближайших 10 лет.
Выступая после церемонии подписания соглашения президент США Дональд Трамп сообщил, что “это был громадный день”, и что в Америку “потекут сотни и сотни миллиардов долларов, и рабочие места, рабочие места, рабочие места. Я хотел бы поблагодарить народ Саудовской Аравии”.
В Израиле вовсе не в восторге от коммерческих успехов Трампа в ваххабитском королевстве. Министр энергетики Юваль Штайниц заявил: “Это - проблема, которая должна нас по-настоящему беспокоить”. Такого рода беспокойство можно понять - Саудам будут переданы горы современного оружия и современных военных технологий. Более подробно с тем, что получает Саудовская Аравия в результате сделки, можно ознакомиться в материале "Трамп продал Саудии в 10 раз больше оружия, чем Израилю".
CNN утверждает, что ключевой фигурой, организовавшей сделку, стал зять Трампа, Джаред Кушнер. 36-летний магнат начал строить отношения с саудовской королевской семьей сразу после выборов, и был основным переговорщиком в ходе недавнего визита в Вашингтон саудовского вице-наследника и сына короля Салмана, принца Мухаммеда бин Салмана.
Согласно источникам CNN в администрации, Кушнер сыграл ключевую роль в масштабных предварительных переговорах с Саудами. Речь идет о межведомственном усилии с участием представителей госдепартамента, Пентагона и Совета Национальной Безопасности.
Источники в Белом Доме утверждают, что Кушнер “затмил” практически всех прочих советников Трампа по степени своего влияния на президента. Именно Кушнер, по данным New York Times предложил “стратегический обзор” отношений с Саудовской Аравией на встрече в администрации в этом месяце.
1 мая Кушнер принял высокопоставленную саудовскую делегацию в Вашингтоне. С порога он сказал: “Давайте с этим закончим прямо сегодня”. После того, как были оговорены условия покупки военных кораблей, самолетов и высокоточных бомб, американцы предложили Саудам купить одну из наиболее продвинутых систем противоракетной обороны, только что развернутую в Корее - THAAD.
Осознав, что арабских гостей отпугивает высокая стоимость системы, Кушнер, не выходя из комнаты, набрал номер Мэрилин Хьюсон - генерального директора производителя, концерна Lockheed Martin. Пока гости сидели и смотрели на Кушнера, разинув рты, он сумел добиться обещания от Хьюсон о снижении цены.
Многие указывают на то, что Трамп лишь продолжает в отношении Саудовской Аравии политику начатую президентом Обамой - тот договорился продать Саудам оружия на 115 миллиардов долларов. То, что изменилось, и то, что очень нравится Саудам - теперь они напрямую имеют дело с членом семьи президента, что позволяет им неформально и быстро решать проблемы- как в случае с Lockheed Martin.