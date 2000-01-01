21.05 15:54 MIGnews.com

Раввин: я не разрешал Иванке Трамп лететь в шабат

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Раввин Хаскель Локштейн под руководством которого осуществлялся процесс гиюра и обращения в иудаизм Иванки Трамп заявил, что он не разрешал дочери президента Трампа и ее мужу Джареду Кушнеру лететь в Саудовскую Аравию в шабат.Рабби назвал эти слухи "фальшивыми новостями".Дочь американского миллиардера Дональда Трампа, а теперь и нынешнего президента США, в 2009 году приняла иудаизм и вышла замуж за Джареда Кушнера.По информации издания Едиот ахронот, Хаскель Локштейн сообщил лидеру парламентской оппозиции Ицхаку Герцогу, что он не связывался с Иванкой уже "несколько недель", и что информация о полученном разрешении была ложной.Как известно, Иванка Трамп и Джаред Кушнер отправились вместе с президентом США в Саудовскую Аравию в пятницу ,19 мая. Ранее СМИ сообщали, что пара ортодоксальных евреев получила специальное разрешение на вылет в шабат.Однако при этом не указывалось, какой именно раввин дал им разрешение.Согласно еврейскому законодательству поездки в шабат запрещены, за исключением тех случаев, когда существует угроза жизни или безопасности человека.