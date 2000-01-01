22.05 06:23 MIGnews.com

Субсидирование продленок в рамках программы "Семья нетто"

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В ходе заседания правительства в воскресенье, 21 мая, был утвержден проект субсидирования групп продленного дня в детских садах и начальных школах, входящий в экономическую программу министра финансов Моше Кахлона "Семья нетто".В рамках проекта, разработанного Минфином совместно с Центром местной власти, начиная с нового учебного года (2017-2018), государство будет субсидировать пребывание детей в группах продленного дня. Возраст детей и размер субсидии зависит от социо-экономического статуса населенного пункта, где проживает семья: в социально слабых населенных пунктах размер субсидии будет выше, а возрастной промежуток – шире."Правительство всеми силами поддерживает программу "Семья нетто", - прокомментировал Моше Кахлон решение министров. – Уже в ближайшие месяцы родители увидят дополнительные тысячи шекелей своего располагаемого дохода. Истинное равенство возможностей проистекает из возможности трудовой занятости, и субсидии групп продленного дня облегчат положение работающих семей".Лидер партии "Кулану" отметил также, что речь идет о комплексной программе по улучшению ситуации в сфере образования, которую он проводит совместно с министром образования Нафтали Беннетом. Эта программа включает также меры по снижению численности учеников в классах и добавление второй помощницы воспитателя в детских садах. "И это еще далеко не все, - пообещал Моше Кахлон. – Мы продолжим усилия по улучшению положения работающих семей в Израиле, по расширению предоставляемых услуг и по снижению дороговизны жизни в стране"Нафтали Беннет, в свою очередь, поприветствовал решение Моше Кахлона выделить дополнительный бюджет на субсидирование групп продленного дня. "Министерство образования готовится к исполнению программы государственных субсидий "продленок" с нового учебного года, - отметил он. – Доступное и качественное образование – общая цель всех, кто работает в системе просвещения в Израиле, и я благодарен каждому, кто присоединяется к нам в этом важном деле".До сих пор за пребывание ребенка в группе продленного дня ("цаароне") родители платили от 900 до 1300 шекелей в месяц, в зависимости от населенного пункта. Программа "Семья нетто" предусматривает снижение цен на "продленку" так, чтобы максимальная стоимость не превышала 950 шекелей в месяц, а также субсидии в зависимости от социо-экономического статуса города или поселка.В Израиле существует 255 местных советов, которые делятся на 10 децилей по социо-экономическим показателям. 10 дециль – самый обеспеченный, 1 – самый малообеспеченный. В соответствии с этим, министерство финансов будет дифференцированно выделять субсидии. Семьи, живущие в населенном пункте 4 дециля (Офаким, Кирьят-Малахи, Иерухам, Акко, Лод, Рамле, Димона, Кирьят-Гат, Хорпиш, Хацор а-Глилит, Бакка-Джат, Пкиин, Кфар-Ясиф) получат субсидию на "продленку" в размере 350 шекелей в месяц на каждого ребенка в возрасте от 3 до 8 лет.Семьи, проживающие в населенных пунктах 5 социо-экономического дециля (Ашдод, Тверия, Мицпе-Рамон, Маалот-Таршиха, Сдерот, Бейт-Шеан, Мигдаль а-Эмек, Ашкелон, Кацрин, Афула, Беэр-Шева, Арад, Тират а-Кармель, Кирьят-Шмона, Ор-Акива, Ор-Иегуда, Кирьят-Ям, Эйлат) получат субсидию на группы продленного дня в размере 300 шекелей в месяц на ребенка в возрасте от 3 до 8 лет.Семьи, живущие в населенном пункте 6 социо-экономического дециля (Кармиэль, Гадера, Пардес-Хана, Шломи, Кфар-Йона, Нагария, Нацрат-Илит, Бат-Ям, Нетания, Явне, Хадера, Рош а-Аин, Холон, Реховот) получат по 300 шекелей в месяц субсидии на группу продленного дня для учащихся первых-вторых классов ("алеф" и "бет").Семьи, проживающие в населенном пункте 7 дециля (Хайфа, Нешер, Кирьят-Моцкин, Кирьят-Бялик, Петах-Тиква, Ришон ле-Цион, Рош-Пина, Зихрон-Яаков, Биньямина, Гиват-Аза, Кфар-Саба, Пардесия, Оранит, Нес-Циона, Цуран-Кадима, Мазкерет-Батья, Йехуд, Азур) получат субсидию в размере 200 шекелей на "продленку" учащегося первого-второго классов ("алеф" и "бет").Семьи, проживающие в населенных пунктах с 8 по 10 дециль (Тель-Авив, Модиин, Маккабим-Реут, Эвен-Иегуда, Раанана, Кохав-Яин, Герцлия, Гиватаим, Кфар-Врадим, Рамат а-Шарон, Лаавим, Кирьят-Оно, Ход а-Шарон, Гиват-Шмуэль, Ганей-Тиква, Омер, Кфар-Шмариягу, Элькана, Савьон) получат субсидию в размере 150 шекелей в месяц на группу продленного дня учащегося первого-второго классов ("алеф" и "бет").Отмечается, что семьи, проживающие в населенных пунктах с первого по третий социо-экономический дециль, пользуются практически полностью субсидируемыми группами продленного дня для детей.В результате субсидирования "продленки" в рамках программы "Семья нетто", семьи из населенных пунктов 4 дециля получат добавку в 3.500 шекелей в год к бюджету семьи "нетто" на каждого ребенка в возрасте от трех до восьми лет. В 5 дециле размер субсидии составит 3.000 шекелей на ребенка в возрасте от 3 до 8 лет в год. В населенных пунктах 6 дециля размер субсидии составит 3.000 шекелей в год на учащегося первого-второго классов. Семьи из населенных пунктов 7 дециля получат 2.000 шекелей в год субсидии на "продленку" учащегося первого-второго классов. Семьи из населенных пунктов с 8 по 10 социо-экономический дециль, получат 1.500 шекелей субсидии на группы продленного дня на детей в первом и втором классе.При этом поясняется, что программа продумана таким образом, чтобы помощь получили все семьи в соответствии со своим социально-экономическим статусом. Так, семьи с доходом, позволяющим им жить в населенных пунктах с 6 по 10 социо-экономический дециль, получают льготы на детей от рождения до шести лет в рамках увеличения количества льготных налоговых единиц ("некудот зикуй") по программе "Семья нетто", поэтому субсидия "продленок" для детского сада им не полагается.Программа субсидирования групп продленного дня вступит в силу с нового учебного года – в сентябре 2017 года. Ранее были утверждены добавление льготных налоговых единиц для родителей детей до шестилетнего возраста, отмена таможенных пошлин на импорт мобильных телефонов и батареек к ним, а также на импорт обуви. Цель программы "Семья нетто" – поддержка работающих семей и среднего класса.