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twitter.com/@MatanHodorov 21.05 22:12   MIGnews.com

Ходоров: "Подстрекательство против Кахлона бьет рекорды"

Экономический обозреватель 10 канала Матан Ходоров прокомментировал в своем твиттер-аккаунте масштабную очернительскую кампанию, развернутую против министра финансов Моше Кахлона на интернет-форумах и в социальных сетях. "Кахлона называют Гитлером, а налог на третью квартиру – конфискацией еврейской собственности, - отметил Матан Ходоров. – Это постыдно и пугающе".

Свою запись он сопровождает скриншотом с форума, на котором общаются живущие со сдачи жилья внаем инвесторы: публикация иллюстрируется двумя фотографиями, цветным снимком Моше Кахлона с подписью "2017" и черно-белым – группы гестаповцев с подписью "1937". Заголовок гласит: "Сегодня и 80 лет назад – разница только в цвете. Силой отнимем у евреев их деньги и собственность".

Впрочем, в первом же комментарии содержится рекомендация убрать подстрекательский пост, "иначе над нами будут издеваться еще больше", однако автор настаивает на том, что он действительно считает налог на доход со сдаваемой в аренду недвижимости абсолютно идентичным кампании по отъему имущества у евреев в канун Второй мировой войны.

В комментариях к записи самого Матана Ходорова развернулась дискуссия: некоторые комментаторы считают подстрекательства против Кахлона "перешедшими за рамки", другие выражают возмущение по поводу закона о налогообложении третьей квартиры, третьи иронизируют, что "по комментариям можно понять, сколько квартир находится в собственности комментирующего".

Напомним: закон о налогообложении недвижимости, начиная с третьей квартиры, был разработан министром финансов Моше Кахлоном и специалистами Минфина с целью поставить заслон инвесторам, превалирующее положение которых на рынке недвижимости делает практически недоступным приобретение квартиры для тех, у кого нет собственного жилья.

В подавляющем большинстве случаев, инвесторы – это уроженцы страны или люди, репатриировавшиеся несколько десятилетий назад, которые успели скупить недвижимость за бесценок и многократно умножить свои капиталы как за счет роста стоимости принадлежащих им квартир, так и за счет регулярно получаемой арендной платы. Сложившаяся с годами на рынке недвижимости ситуация дает им огромные преимущества в сравнении с репатриантами – даже с теми, чьи заработки выше среднеизраильских.

Закон о налогообложении третьей квартиры предусматривает возможность владельца выбрать две квартиры, освобождаемые от налога, и платить налог, начиная с третьей квартиры – но не более 18 тысяч шекелей в год. При этом если инвестор решит продать третью квартиру, он получит различные налоговые льготы, включая возможность внесения вырученной суммы в льготный пенсионный фонд без уплаты налогов.

Владельцы квартир, сдаваемых в аренду, заручившись поддержкой левых парламентских фракций, подали в БАГАЦ иск с требованием пересмотра закона, но представители правительства ответили отказом, аргументировав это тем, что закон уже доказал свою эффективность: количество продаж инвесторами "лишних" квартир значительно выросло, тогда как их интерес к приобретению инвестиционной недвижимости упал. Среди прочего, это привело к снижению цен на недвижимость и повысило шансы людей, пытающихся приобрести свою первую квартиру.

Кроме того, закон преследует цель сделать рынок аренды жилой недвижимости в Израиле более цивилизованным, контролируемым и защищающим права съемщиков. Параллельно с проектом "Дира Леаскир" налогообложение квартир инвесторов меняет состав игроков на рынке арендной недвижимости: место частников, сдающих в аренду несколько квартир, начинают занимать инвестиционные компании и застройщики.

В отличие от частных инвесторов, застройщики подписывают с государством договор о высоких стандартах строительства и эксплуатации арендных квартир, о фиксированной цене и об обязательствах долговременного съема. В рамках договора "Дира Леаскир" застройщик имеет право продать квартиры лишь через 20 лет сдачи их внаем.



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