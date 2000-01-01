Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr/Prime Minister of Israel 21.05 14:47   MIGnews.com

Нетаниягу "гордится" решением Трампа посетить Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на заседании правительства в воскресенье, 21 мая.

"Завтра в Израиль прибывает с историческим визитом президент США Дональд Трамп с супругой Меланией в сопровождении высокопоставленных представителей правительства и Белого дома. Это первая поездка президента Трампа за пределы Соединенных Штатов, и мы гордимся тем, что он решил посетить Иерусалим, столицу Израиля, и, конечно же, государство Израиль", - заявил Нетаниягу, открывая заседание.

"Я буду обсуждать с президентом Трампом пути дальнейшего укрепления наиважнейшего, нерушимого союза с США. Мы укрепим связи в сфере безопасности, которые с каждым днем становятся всё сильнее, а также обсудим пути продвижения мира. Господин президент, граждане Израиля ждут вас с распростертыми объятиями", - продолжил премьер-министр.

"Я также хочу поговорить о том, что произошло в минувшие выходные. Опять было совершено нападение, на этот раз на главу управления личного состава Генштаба ЦАХАЛа. В данном случае действовала группа экстремистов-ультраортодоксов, не представляющая позицию всего сектора, но я считаю подобные действия недопустимыми. Государство Израиль, Армия обороны Израиля - единственное, что стоит между судьбой нашего народа в прошлом и нашей уверенностью в будущем. ЦАХАЛ защищает всех граждан Израиля, в том числе и эту небольшую кучку экстремистов, отрицающую государство Израиль и народную армию, и не отражающую позицию всех ультраортодоксов. Я ожидаю от всех общественных деятелей осуждения этих действий и этого подстрекательства", - отметил израильский премьер.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:21
Рахель Азария "за" субсидирование групп продленного дня
14:02
Американцы внезапно отменили торжественный ужин в Иерусалиме
13:26
ХАМАС приговорил “убийц Фукаха” к смерти
13:20
Токио и Сеул осудили ракетные испытания КНДР
13:18
Битан: мне от тебя тошно. Регев: посиди на диете
12:52
20 полицейских погибли в засаде афганских талибов
12:19
Турецкие солдаты запытали курда до смерти
12:03
Тират-Кармель: Гражданин убит, двое полицейских ранены ножом
11:23
В Турции полиция ликвидировала 2 боевиков ISIS
10:50
МИД Венгрии: "Мы против антиизраильской политики ООН и ЕС"
10:21
Польша обвинила Меркель в миграционном кризисе
09:53
Разъяренные мексиканцы напали на гражданина РФ
09:45
Доллар резко упал по отношению к шекелю
09:22
Минобороны Франции продлит патрулирование улиц Парижа
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus