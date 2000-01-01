21.05 14:47 MIGnews.com

Нетаниягу "гордится" решением Трампа посетить Израиль

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на заседании правительства в воскресенье, 21 мая."Завтра в Израиль прибывает с историческим визитом президент США Дональд Трамп с супругой Меланией в сопровождении высокопоставленных представителей правительства и Белого дома. Это первая поездка президента Трампа за пределы Соединенных Штатов, и мы гордимся тем, что он решил посетить Иерусалим, столицу Израиля, и, конечно же, государство Израиль", - заявил Нетаниягу, открывая заседание."Я буду обсуждать с президентом Трампом пути дальнейшего укрепления наиважнейшего, нерушимого союза с США. Мы укрепим связи в сфере безопасности, которые с каждым днем становятся всё сильнее, а также обсудим пути продвижения мира. Господин президент, граждане Израиля ждут вас с распростертыми объятиями", - продолжил премьер-министр."Я также хочу поговорить о том, что произошло в минувшие выходные. Опять было совершено нападение, на этот раз на главу управления личного состава Генштаба ЦАХАЛа. В данном случае действовала группа экстремистов-ультраортодоксов, не представляющая позицию всего сектора, но я считаю подобные действия недопустимыми. Государство Израиль, Армия обороны Израиля - единственное, что стоит между судьбой нашего народа в прошлом и нашей уверенностью в будущем. ЦАХАЛ защищает всех граждан Израиля, в том числе и эту небольшую кучку экстремистов, отрицающую государство Израиль и народную армию, и не отражающую позицию всех ультраортодоксов. Я ожидаю от всех общественных деятелей осуждения этих действий и этого подстрекательства", - отметил израильский премьер.