Американцы внезапно отменили торжественный ужин в Иерусалиме
Вечером в понедельник, 23 мая, состоится совместный ужин Дональда и Мелании Трамп с супружеской четой Нетаниягу.
Одновременно, должен был состояться торжественный званый ужин в Иерусалиме в присутствии высокопоставленных американских представителей, включая госсекретаря США Рекса Тиллерсона и Джареда Кушнера и Иванки Трамп, Стив Бэннон, члены совета Национальной Безопасности и другие.
Израильтян на мероприятии должен был возглавить министр обороны Авигдор Либерман.
Американцы, однако, внезапно отменили ужин, сообщив о “трудностях с логистикой”.
В ужине должны были принять 80 человек. Он организовывался в отеле King David.
Израильтяне выражают крайнее разочарование отменой мероприятия, поскольку оно представляло им редкую возможность встретиться лицом к лицу с представителями высшего эшелона американской власти.