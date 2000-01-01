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Американцы внезапно отменили торжественный ужин в Иерусалиме 21.05 14:02   MIGnews.com

Американцы внезапно отменили торжественный ужин в Иерусалиме

Вечером в понедельник, 23 мая, состоится совместный ужин Дональда и Мелании Трамп с супружеской четой Нетаниягу.

Одновременно, должен был состояться торжественный званый ужин в Иерусалиме в присутствии высокопоставленных американских представителей, включая госсекретаря США Рекса Тиллерсона и Джареда Кушнера и Иванки Трамп, Стив Бэннон, члены совета Национальной Безопасности и другие.

Израильтян на мероприятии должен был возглавить министр обороны Авигдор Либерман.

Американцы, однако, внезапно отменили ужин, сообщив о “трудностях с логистикой”.

В ужине должны были принять 80 человек. Он организовывался в отеле King David.

Израильтяне выражают крайнее разочарование отменой мероприятия, поскольку оно представляло им редкую возможность встретиться лицом к лицу с представителями высшего эшелона американской власти.
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