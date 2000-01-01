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Рахель Азария `за` субсидирование групп продленного дня 21.05 15:21   MIGnews.com

Рахель Азария "за" субсидирование групп продленного дня

Депутат Кнессета Рахель Азария ("Кулану") приветствовала сообщение о решении правительства принять программу министра финансов Моше Кахлона по субсидированию детских садов и начальных классов. "Это огромное достижение, которого удалось достичь не с помощью митингов и демонстраций, а путем диалога правительства с родителями маленьких детей, с учетом понимания всех сложностей, сопровождающих интеграцию родителей на рынке труда", - отметила Азария.

"Израиль находится на одном из первых мест среди стран OECD по количеству рабочих часов в неделю, - продолжила депутат. – Если добавить к этому тот факт, что у нас очень велика доля работающих женщин и в средней израильской семье много детей, становится понятно: субсидирование групп продленного дня это не роскошь, а насущная необходимость для страны".
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