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Битан: мне от тебя тошно. Регев: посиди на диете 21.05 13:18   MIGnews.com

Битан: мне от тебя тошно. Регев: посиди на диете

На встрече министров и высокопоставленных членов Ликуда произошло резкое столкновение между главой коалиции Давидом Битаном и министром культуры Мири Регев.

Битан сказал Регев: Мне уже тошно от тебя. Хватит гоняться за голосами, уходи в отставку”.

Регев плохо восприняла критику Битана и ответила ему: “Если ты гоняешься за мной, придется тебе на диете посидеть”.

Битан также выразил уверенность, что к концу каденции нынешнего состава Кнессета он станет министром - министром внутренних дел. Битан отверг спекуляции на тему того, что на следующей неделе его назначат на вакантную должность министра связи: “На данный момент все квоты Ликуда на министерские должности, согласно коалиционным соглашениям заполнены, но конечно же, я хочу быть министром, и я им буду”.
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