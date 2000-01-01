21.05 10:50 MIGnews.com

МИД Венгрии: "Мы против антиизраильской политики ООН и ЕС"

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Будапешт нацелен на борьбу против анти-израильского уклона в Организации Объединенных Наций и в Европейском союзе, заявил в интервью The Jerusalem Post министр иностранных дел страны Петер Сиярто."Я часто чувствую, что и в ООН, и в ЕС существуют предвзятое отношение к Израилю", - заявил министр.Сиярто беседовал с The Jerusalem Post в гостинице "Шератон" в Тель-Авиве во время поездки в Израиль, которая длилась меньше дня.Глава МИД Венгрии ожидает визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Венгрию 18-19 июля. Это будет первый визит в Венгрию премьер-министра Израиля после восстановления отношений Будапешта с Еврейским государством в 1989 году, первой из стран бывшего СССР.Венгрия считает себя другом Израиля, особенно в ЕС, где оно является одним из 28 государств-членов. В частности, Венгрия выступала за долгожданный переход к двусторонним отношениям между Израилем и ЕС.Ожидалось, что Совет ассоциации ЕС-Израиль, который не встречался с июля 2012 года, будет созван в марте для принятия мер по продвижению этого процесса. Некоторые дипломаты заявили, что его отсрочка была связана с разочарованием ЕС в отношении Израиля в связи с деятельностью по строительству поселений. Дата собрания на данный момент не назначена."Мы являемся одной из немногих стран в ЕС, которые активно выступают за созыв Совета ассоциации", - сказал Сиярто. Это "неприемлемо" и "несправедливо по отношению к Израилю", что этого не произошло, добавил он."В интересах ЕС также иметь лучшее и более прагматичное сотрудничество с Израилем на основе взаимной выгоды", - отметил министр иностранных дел.Модернизация двусторонних связей приведет к росту экономического сотрудничества между ЕС и Израилем, что было бы полезно для экономики ЕС, которая теряет конкурентоспособность, отмечается в сообщении.Венгрия также сотрудничала с Израилем за кулисами в ООН и ЕС, чтобы остановить необъективные действия против Еврейского государства.На Совете ООН по правам человека, где Венгрия является одним из 47 членов, "мы находились в постоянной координации и сотрудничестве с вашими властями", отметил глава МИД государства.Венгрия является одной из 3 стран ЕС, которые выступили против маркировки продуктов, произведенных в израильских поселениях.На вопрос о том, не переведет ли Венгрия свое посольство из Тель-Авива в Западный Иерусалим, Сиярто сказал, что этот вопрос не поднимался в разговоре с Нетаниягу.Отметим, что Венгрия хочет укрепить экономические связи с Израилем, особенность в автомобильной промышленности.Когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетит Будапешт, он примет участие в саммите Вышеградской группы вместе с Венгрией, Чехией, Словакией и Польшей.В Венгрии проходят многие еврейские культурные фестивали. Правительство отреставрировало синагоги и еврейские кладбища. Отрицание Холокоста наказуемо тюремным заключением. С 2001 года в Венгрии отмечается День памяти жертв Холокоста.