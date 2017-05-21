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Израиль заключил гигантский оборонный контракт с ВМС Индии 21.05 10:17   MIGnews.com

Израиль заключил гигантский оборонный контракт с ВМС Индии

Государственный концерн Israel Aerospace Industries сообщил о заключении гигантского контракта с индийским военным флотом.

IAI поставит оборонительные системы для четырех индийских военных кораблей. До подписания контракта, индусы провели успешные испытания системы. Общая сумма сделки - 630 миллионов долларов.

Продажа систем LRSAM - дополнение к подписанному месяц назад крупнейшему в истории израильского ВПК контракта на импорт боевой техники. Контракт, подписанный напрямую с индийским министерством обороны, предусматривает поставку индийским ВВС систему защиты “Барак-8” на общую сумму 1.6 миллиарда долларов.



В ходе испытаний LRSAM выполнила все поставленные задачи и поразила все цели. В ходе испытаний радары на индийском военном корабле зафиксировали запуск ракеты, вычислили ее траекторию, и контрольный центр произвел запуск ракеты-перехватчика. Ракета перехватчик, с помощью установленных в ней систем самонаведения, последовала за целью и успешно уничтожила ее.

Йоси Вайс, генеральный директор , заявил: “Этот контракт присоединился к череде других договоров, заключенных за прошедшие десять лет с силами безопасности Индии, и усиливает позиции компании в качестве глобального лидера в области противоракетной обороны. Этот уникальный проект подчеркивает сотрудничество между армиями двух государств, и мы продолжим совместную работу в этом направлении”.

Следует отметить, что Израиль стал лидером не только в создании современных оборонительных систем, но и быстро продвигается в области создания современных высокоточных ракет тактического назначения. На проходящей сейчас в Сингапуре оборонной выставке-ярмарке IMDEX Asia был показан ракетный комплекс морского базирования , предназначенный для охраны оффшорных буровых установок и торговых морских путей. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Stingray – новая израильская ракетная установка морского базирования".
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