Израиль заключил гигантский оборонный контракт с ВМС Индии
Государственный концерн Israel Aerospace Industries сообщил о заключении гигантского контракта с индийским военным флотом.
IAI поставит оборонительные системы для четырех индийских военных кораблей. До подписания контракта, индусы провели успешные испытания системы. Общая сумма сделки - 630 миллионов долларов.
Продажа систем LRSAM - дополнение к подписанному месяц назад крупнейшему в истории израильского ВПК контракта на импорт боевой техники. Контракт, подписанный напрямую с индийским министерством обороны, предусматривает поставку индийским ВВС систему защиты “Барак-8” на общую сумму 1.6 миллиарда долларов.
В ходе испытаний LRSAM выполнила все поставленные задачи и поразила все цели. В ходе испытаний радары на индийском военном корабле зафиксировали запуск ракеты, вычислили ее траекторию, и контрольный центр произвел запуск ракеты-перехватчика. Ракета перехватчик, с помощью установленных в ней систем самонаведения, последовала за целью и успешно уничтожила ее.
Йоси Вайс, генеральный директор , заявил: “Этот контракт присоединился к череде других договоров, заключенных за прошедшие десять лет с силами безопасности Индии, и усиливает позиции компании в качестве глобального лидера в области противоракетной обороны. Этот уникальный проект подчеркивает сотрудничество между армиями двух государств, и мы продолжим совместную работу в этом направлении”.
Следует отметить, что Израиль стал лидером не только в создании современных оборонительных систем, но и быстро продвигается в области создания современных высокоточных ракет тактического назначения. На проходящей сейчас в Сингапуре оборонной выставке-ярмарке IMDEX Asia был показан ракетный комплекс морского базирования , предназначенный для охраны оффшорных буровых установок и торговых морских путей. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Stingray – новая израильская ракетная установка морского базирования".