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flickr/Jorge Figueroa21.04 08:31   MIGnews.com

Натали Портман не приедет в Израиль из-за Нетаниягу

Голливудская актриса Натали Портман объяснила, почему она решила не ехать на церемонию вручения "Премии Генезис" в Израиль. Она заявила, что просто не хотела, чтобы ее присутствие на мероприятие воспринималось как поддержка политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Как известно, актриса негативно относится к политическому курсу главы израильского правительства.

В официальном заявлении Портман, которое было опубликовано в ночь на субботу, 21 апреля, говорится, что СМИ "неправильно истолковали" ее причины отказа приехать в Израиль на церемонию.

"Позвольте мне сказать за себя. Я решила не приезжать [на церемонию вручения премии], так как не хотела демонстрировать одобрение политики Биньямина Нетаниягу", - пишет артистка.

Также Портман заявила, что не является сторонником BDS.

"Я не имею отношения к движению BDS и не поддерживаю его. Как и многие израильтяне и евреи по всему миру, я имею право критиковать израильское правительство, не желая бойкотировать нацию в целом. Я ценю своих израильских друзей и семью, израильскую еду, книги, искусство, кино и танцы", - говорится в заявление.

"Израиль был создан ровно 70 лет назад как убежище для беженцев после Холокоста. Но жестокое обращение с теми, кто страдает от сегодняшних злодеяний, просто не соответствует моим еврейским ценностям. Поскольку я забочусь об Израиле, я должна противостоять насилию, коррупции, неравенству и злоупотреблению властью. Пожалуйста, не воспринимайте слова, которые не исходят непосредственно от меня, как мои собственные", - цитирует Times of Israel слова Натали Портман.

Также актриса добавила, что произошедшее вдохновило ее на поддержку ряда израильских благотворительных организаций, о которых она скоро объявит.

Ранее Портман отказалась приезжать в Израиль на церемонию вручения "Премии Генезис". Отказ актрисы вызвал ярую критику среди ряда израильских политиков.
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