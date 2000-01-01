21.04 07:55 MIGnews.com

КНДР объявила о прекращении ядерных испытаний

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет.Также руководство КНДР закрывает ядерный полигон на севере страны.У Пхеньяна больше нет необходимости в проведении таких испытаний, так как страна завершила создание ядерного оружия, отметил северокорейский лидер."Испытания замораживаются "с целью обеспечить экономический рост и мир на Корейском полуострове", - подчеркнул Ким Чен Ын.Решение было принято в пятницу на заседании центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи. Оно вступает в силу с 21 апреля.В постановлении говорится также, что Северная Корея обещает не применять ядерное оружие, если для нее не будет угрозы, и обязуется "ни при каких обстоятельствах" не передавать ядерные технологии другим странам, передает Би Би Си.