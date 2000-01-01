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Иран ответить `неожиданными шагами` на выход США из сделки | Фото:21.04 19:59   MIGnews.com

Иран ответить "неожиданными шагами" на выход США из сделки

Президент Ирана Хасан Роухани заявил сегодня, что атомное агентство страны готово к "ожидаемым и неожиданным" шагам, на случай если Соединенные Штаты выйдут из международного ядерного соглашения.

Об этом в субботу, 21 апреля сообщает Reuters.

"Наша организация по атомной энергии полностью подготовлена к действиям, которые они ожидают, и к действиям, которых они не ожидают", - отметил иранский лидер.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если США выйдут из ядерной сделки, которая была заключена в 2015 году, и откажутся от Совместного всеобъемлющего плана действий, то Вашингтону будет "неприятно".

"Разумеется, меры, которые Исламская Республика примет, и реакция международного сообщества, которую оно покажет, будут очень неприятными для американцев", — сказал Зариф и добавил, что она может подвести Ближний Восток к опасной черте, особенно в Сирии
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