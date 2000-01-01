"Наша организация по атомной энергии полностью подготовлена к действиям, которые они ожидают, и к действиям, которых они не ожидают", - отметил иранский лидер.
В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если США выйдут из ядерной сделки, которая была заключена в 2015 году, и откажутся от Совместного всеобъемлющего плана действий, то Вашингтону будет "неприятно".
"Разумеется, меры, которые Исламская Республика примет, и реакция международного сообщества, которую оно покажет, будут очень неприятными для американцев", — сказал Зариф и добавил, что она может подвести Ближний Восток к опасной черте, особенно в Сирии