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Китай одобрил решение КНДР прекратить ядерные испытания | Фото:21.04 17:08   MIGnews.com

Китай одобрил решение КНДР прекратить ядерные испытания

МИД Китая приветствует заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении проведения Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний.

Об этом в субботу, 21 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление представителя МИД Китая Лу Кана.

Согласно сообщению, северокорейская сторона решила отказаться от испытаний и сконцентрироваться на экономическом развитии и улучшении условий жизни населения.

"Китай приветствует решение Северной Кореи о прекращении ядерных испытаний и запуске межконтинентальных ракет. Решение КНДР поможет постепенно улучшать ситуацию на Корейском полуострове", — подчеркнули в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что на пленарном заседании комитета Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян остановит ядерные испытания и прекратит пуски межконтинентальных баллистических ракет с 21 апреля.

Президент США Дональд Трамп также приветствовал решение властей КНДР и назвал его "большим прогрессом" и "хорошей новостью" для всего мира.

Ранее Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о замораживании ядерных и ракетных испытаний и закрытии ядерного испытательного полигона.

Агентство Reuters отмечает, что США и Северная Корея ведут прямые переговоры об организации встречи Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам американского лидера, для проведения встречи рассматриваются пять различных мест, а состоится она в конце мая или в начале июня.
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