Китай одобрил решение КНДР прекратить ядерные испытания
МИД Китая приветствует заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении проведения Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний.
Об этом в субботу, 21 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление представителя МИД Китая Лу Кана.
Согласно сообщению, северокорейская сторона решила отказаться от испытаний и сконцентрироваться на экономическом развитии и улучшении условий жизни населения.
"Китай приветствует решение Северной Кореи о прекращении ядерных испытаний и запуске межконтинентальных ракет. Решение КНДР поможет постепенно улучшать ситуацию на Корейском полуострове", — подчеркнули в китайском внешнеполитическом ведомстве.