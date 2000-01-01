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В Индии будут казнить за изнасилование девочек младше 1221.04 14:16   MIGnews.com

В Индии будут казнить за изнасилование девочек младше 12

Власти Индии подписали указ о введении смертной казни за групповое изнасилование девочек, которые младше 12 лет. Документ стал поправкой к закону о защите детей от сексуального насилия.

Кроме того, правительство увеличило минимальные сроки за изнасилование – от 7 до 10 лет тюремного заключения.

Минимальный срок наказания за изнасилование несовершеннолетних в возрасте до 16 лет был увеличен с 10 до 20 лет заключения, информирует Economic Times.
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