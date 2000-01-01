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21.04 15:21   MIGnews.com

ЕС приветствует решение КНДР

Евросоюз приветствует решение властей Северной Кореи приостановить ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о приостановке... и о закрытии ядерного полигона является позитивным", — говорится в пресс-релизе.

Могерини отметила, что в ЕС с нетерпением ожидают предстоящей встречи на высшем уровне Ким Чен Ына с президентами Южной Кореи и США Мун Чжэ Ином и Дональдом Трампом, а также встречи американского и северокорейского лидеров, информирует RT.

"Мы надеемся, что эти инициативы высокого уровня смогут и впредь укреплять доверие и принесут дополнительные конкретные и позитивные результаты", — подчеркнула она.

Между тем ЕС сохранит в отношении КНДР политику, сочетающую сильное давление посредством санкций и открытые каналы коммуникации.
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