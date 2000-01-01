21.04 12:32 MIGnews.com

Евросоюз оценил перспективы инвестиций в военные разработки

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Суммарные инвестиции в оборонные технологии в ЕС могут составить 5 миллиардов евро после 2020 года. Об этом сообщил глава Европейского оборонного агентства (EDA) Хорхе Домек.В своей статье, подготовленной для Королевского института Элькано, он написал:"Запланированный бюджет Европейской программы развития оборонной промышленности (EDIDP) существенен: 500 миллионов евро на 2019-2020 годы, с перспективой еще более существенной программы в рамках последующей многолетней финансовой платформы ЕС с предполагаемым годовым бюджетом в 1 миллиард евро"."В зависимости от применения различных ставок софинансирования, предусмотренных регулированием, EDIDP может привлекать финансирование государств-членов с ожидаемым эффектом пятикратного увеличения, что потенциально может обеспечить общий объем инвестиций в развитие оборонного потенциала в 5 миллиардов евро ежегодно после 2020 года", — цитирует РИА Новости текст публикации.