21.04 11:58 MIGnews.com

Принц Чарльз станет главой Содружества наций

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Принц Чарльз станет преемником королевы Елизаветы II в качестве главы Содружества наций. Об этом объявили лидеры стран-членов объединения в субботу, 21 апреля.Согласно традициям, Содружество наций возглавляет британский монах. При этом пост не передается по наследству, и в случае смены монарха лидерам 53 стран-членов Содружества предстоит принять решение о назначении нового главы.Лидеры Содружества обсудили вопрос о преемнике за закрытыми дверьми в Виндзорском замке.Елизавета II заявила, что назначение Чарльза на этот пост является ее "искренним желанием".В совместном заявлении главы государств и правительств отметили, что признают роль королевы в отстаивании интересов Содружества и его жителей.